Microsoft теряет большие деньги на каждой Xbox Series

В интервью изданию CNBC глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер признался, что компания продаёт консоли Xbox Series себе в убыток. И речь идёт не о каких-то небольших цифрах — с каждой Series S корпорация Сатьи Наделлы теряет $ 200, с Series X — около $ 100.

Подобная практика привычна для игровой индустрии — все затраты крупные производители обычно отбивают с помощью аксессуаров и видеоигр для консолей. Впрочем, есть и обратные случаи: например, Nintendo зарабатывает с каждой Switch ещё со старта продаж, а Sony перестала выпускать PS5 в убыток прошлым летом.

Судя по всему, огромные траты на Xbox Series и станут причиной того, что в будущем Microsoft всё же поднимет цены на свои игры и устройства. Когда именно это произойдёт, Фил Спенсер не уточняет.