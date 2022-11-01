Microsoft теряет большие деньги на каждой Xbox Series

В интервью изданию CNBC глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер признался, что компания продаёт консоли Xbox Series себе в убыток. И речь идёт не о каких-то небольших цифрах — с каждой Series S корпорация Сатьи Наделлы теряет $ 200, с Series X — около $ 100.
Подобная практика привычна для игровой индустрии — все затраты крупные производители обычно отбивают с помощью аксессуаров и видеоигр для консолей. Впрочем, есть и обратные случаи: например, Nintendo зарабатывает с каждой Switch ещё со старта продаж, а Sony перестала выпускать PS5 в убыток прошлым летом.
Судя по всему, огромные траты на Xbox Series и станут причиной того, что в будущем Microsoft всё же поднимет цены на свои игры и устройства. Когда именно это произойдёт, Фил Спенсер не уточняет.
- 1 ноября 2022
-
17:24
-
16:58
-
16:31
-
16:19
-
16:00
-
15:58
-
15:43
-
15:29
-
15:10
-
14:53
-
14:25
-
14:17
-
13:48
-
13:43
-
13:06
-
12:59
-
12:38
-
12:28
-
11:46
-
11:06
-
10:23
-
09:53
-
09:28
-
01:47
- 31 октября 2022
-
20:41
-
20:32
-
19:57
-
19:31
-
18:26
-
18:06
-
18:05
-
18:05
-
18:03
-
17:47
-
17:36