Microsoft поднимет цены на консоли Xbox и сервис Game Pass

Глава Microsoft Gaming Фил Спенсер заявил, что подписка Game Pass и консоли Xbox Series со временем подорожают, но в это случится не в грядущие новогодние праздники.
Рано или поздно нам придётся увеличить стоимость консолей и Game Pass, но в преддверии грядущих праздников мы подумали, что важно сохранить цены.
Спенсер отметил, что он с командой делает всё возможное, чтобы сохранить цены на игры, подписку Game Pass и консоли. По его словам, Microsoft Gaming не может удерживать цены своей продукции вечно. Ранее Спенсер заявлял, что у его компании пока нет точных планов по повышению стоимости устройств линейки Xbox Series.
Недавно Фил засветил «засветил» старый прототип консоли для Xbox Cloud Gaming под названием Keystone. Microsoft в итоге отказалась от устройства, чтобы начать работу над новым прототипом.
В сентябре Sony повысила стоимость PS5 почти во всём мире. В США консоль и дальше продаётся по прежней цене — за $ 400 (Digital Edition) и $ 500 (с дисководом), тогда как в Европе цена теперь составляет € 450 и € 550 соответственно.
- 27 октября 2022
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