Фильм ужасов «Винни-Пух: Кровь и Мёд» выйдет в феврале

Создатели инди-фильма Winnie the Pooh: Blood and Honey («Винни-Пух: Кровь и Мёд») объявили дату выхода ленты. Премьера картины состоится 15 февраля 2023 года в кинотеатрах США, а чуть позже доберётся до Великобритании, Мексики и Канады. Когда фильм выйдет в цифровом формате, пока неизвестно.

По сюжету хоррора Кристоферу Робину больше не нужен Винни, из-за чего медвежонок впадает в ярость и начинает убивать всё живое вместе с Пятачком. Судя по первому трейлеру, нас ждёт типичный слэшер в духе «Пятницы, 13-е». Режиссёром будущего фильма выступит британский дебютант Рис Фрейк-Уотерфилд. Главные роли исполнят начинающие актёры: Эмбер Дойг-Торн, Мария Тейлор и Дэниэл Скотт.

Выход жестокого хоррора с любимыми героями детства стал возможен благодаря тому, что ещё в прошлом году права на «Винни-Пуха» перестали принадлежать кому-то конкретному. Теперь любой желающий может снять свою историю про культового медведя.