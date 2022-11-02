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СМИ: Генри Кавилл ушёл из «Ведьмака», поскольку был недоволен качеством сериала

СМИ: Генри Кавилл ушёл из «Ведьмака», поскольку был недоволен качеством сериала
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Издание Redanian Intelligence выпустило большой материал, посвящённый уходу Генри Кавилла из сериала «Ведьмак». По словам источников издания, актёр хотел покинуть шоу ещё после второго сезона — в 2021 году Netflix даже начал рассматривать новых кандидатов на роль Геральта из Ривии. Однако стороны в итоге договорились, и Кавиллу подняли гонорар — с $ 400 тыс. до $ 1 млн за эпизод.

Помимо низкой зарплаты, британского актёра не устраивало и то, что продюсеры сериала довольно вольно обращались с каноном оригинальных книг. Кавилл — давний фанат «Ведьмака», поэтому он хотел рассказывать максимально близкие к первоисточнику истории, тогда как в Netflix задумывали произведение по мотивам. В качестве подтверждения своей информации журналисты опубликовали цитату из интервью Кавилла, в котором он как раз говорил о сложностях отстаивания канона перед продюсерами.

Самым сложным для меня было найти баланс между видением шоураннеров и моей любовью к книгам — и попытаться привнести в шоу того самого Геральта. Это очень тонкая грань. Это история шоураннеров, то есть это адаптация. Самым сложным для меня было найти место Геральта в их сюжете и соответствовать и книгам, и экранизации.

Как отметили в Redanian Intelligence, уже после звонка от Warner Bros. и возвращения к роли Супермена Генри Кавилл принял окончательное решение покинуть сериал. И принять это решение было легко не только из-за нехватки времени, но и из-за несогласия с видением Netflix.

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