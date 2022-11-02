СМИ: Генри Кавилл ушёл из «Ведьмака», поскольку был недоволен качеством сериала

Издание Redanian Intelligence выпустило большой материал, посвящённый уходу Генри Кавилла из сериала «Ведьмак». По словам источников издания, актёр хотел покинуть шоу ещё после второго сезона — в 2021 году Netflix даже начал рассматривать новых кандидатов на роль Геральта из Ривии. Однако стороны в итоге договорились, и Кавиллу подняли гонорар — с $ 400 тыс. до $ 1 млн за эпизод.
Помимо низкой зарплаты, британского актёра не устраивало и то, что продюсеры сериала довольно вольно обращались с каноном оригинальных книг. Кавилл — давний фанат «Ведьмака», поэтому он хотел рассказывать максимально близкие к первоисточнику истории, тогда как в Netflix задумывали произведение по мотивам. В качестве подтверждения своей информации журналисты опубликовали цитату из интервью Кавилла, в котором он как раз говорил о сложностях отстаивания канона перед продюсерами.
Самым сложным для меня было найти баланс между видением шоураннеров и моей любовью к книгам — и попытаться привнести в шоу того самого Геральта. Это очень тонкая грань. Это история шоураннеров, то есть это адаптация. Самым сложным для меня было найти место Геральта в их сюжете и соответствовать и книгам, и экранизации.
Как отметили в Redanian Intelligence, уже после звонка от Warner Bros. и возвращения к роли Супермена Генри Кавилл принял окончательное решение покинуть сериал. И принять это решение было легко не только из-за нехватки времени, но и из-за несогласия с видением Netflix.
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