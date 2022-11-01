Генри Кавилл уходит из «Ведьмака». Почему актёр решил променять Геральта на Супермена

К сожалению или к счастью, но тут обошлось без скандалов.

29 октября совершенно неожиданно для всех Netflix объявил об уходе Генри Кавилла из сериала «Ведьмак», в котором он играл главную роль — Геральта из Ривии. Актёр воплотит героя в третьем сезоне, а затем его заменит Лиам Хемсворт, известный по «Голодным играм».

Фанаты сериала приняли новость неоднозначно. Немалая часть из них планирует забросить шоу после третьего сезона. Уход Кавилла с проекта оказался дли зрителей настоящим ударом, однако аналитики ожидали подобного исхода.

Мы решили подробно рассмотреть ситуацию и объяснить, почему уход актёра был лишь вопросом времени.

Супермен и Геральт

В 2018 году карьера Генри Кавилла как будто пошла на спад. «Лига справедливости» провалилась в прокате, и будущее его Супермена стало как никогда туманным из-за странных решений прежнего руководства Warner Bros. Да, тогда с актёром вышел сверхуспешный фильм «Миссия невыполнима: Последствия», однако в обозримом будущем у актёра больше ничего не было.

«Миссия невыполнима: Последствия» Фото: Paramount

Как раз тогда к запуску готовили сериал «Ведьмак», а Кавилл был огромным фанатом оригинальных книг и видеоигровой адаптации. Именно любовь актёра к первоисточнику сыграла ключевую роль в том, что ему всё-таки доверили роль. Шоураннер Лорен Хиссрич признавалась, что Кавилл не был очевидным выбором.

Судя по всему, актёр ожидал, что снимется в дорогом фэнтези в духе «Игры престолов», однако реальность оказалась хуже. Бюджет был скромным, а команда — не самая опытная. Съёмки проходили в течение многих месяцев, а гонорары за них были низкими. За один эпизод актёр получал всего $ 400 000 — копейки.

Для сравнения, за роль в «Человеке из стали» (2013) Кавилл получил $ 14 млн, а за «Лигу справедливости» (2017) — около $ 20 млн.

«Человек из стали» Фото: Warner Bros.

При этом именно Кавилл, скорее всего, стал ключевой причиной бешеной популярности первого сезона. При довольном среднем качестве сериал быстро обрёл огромное число поклонников и рекордные для Netflix просмотры. Помогла и фанатичность самого Кавилла по отношению к книгам и играм — это цепляло многих зрителей.

Ко второму сезону ситуация улучшилась — за эпизод Кавилл стал получать $ 1 млн. Казалось бы, бюджет вырос, гонорар актёра увеличили в два с половиной раза. Он только что вернулся со съёмок третьего сезона, на которых пробыл последние полгода. Netflix уже вовсю обсуждал продолжение «Ведьмака», как вдруг на смартфон артиста поступил звонок — продюсеры Warner Bros. Pictures Майкл Де Лука и Пэм Абди предложили ему вернуться в киновселенную DC.

Возвращение Супермена

Недолго думая, Кавилл безоговорочно согласился вернуться в кинокомиксы. В конце сентября он снялся в небольшом камео для сцены после титров «Чёрного Адама», а затем объявил о полноценном камбэке своего персонажа.

Я возвращаюсь к роли Супермена в киновселенной DC. То, что вы видели в «Чёрном Адаме» — лишь небольшой кусочек того, что грядёт. Спасибо за поддержку, и обещаю вам: ожидание этого стоило.

Детали его нового контракта с Warner Bros. неизвестны, однако ясно одно: для съёмок в супергеройском кино нужно много свободного времени. Учитывая потенциальную занятость в сериале, Кавилл принял решение покинуть «Ведьмака», чтобы посвятить себя съёмкам в кино.

После объявления об уходе актёра в интернете начали появляться спекуляции, что актёр перессорился со съёмочной командой. Якобы одной из причин конфликта стало то, что некоторые сценаристы не любят вселенную Анджея Сапковского и нарочно вредят её канону. Кавиллу это вроде как сильно не нравилось, и он решил покинуть проект.

Генри Кавилл на съёмках «Ведьмака» Фото: Netflix

Однако, по данным авторитетных источников, всё оказалось куда проще. У съёмочной команды был контракт с Netflix на три сезона: как только съёмки «Ведьмака» подошли к концу, он просто решил не продлевать соглашение.

Сейчас у Кавилла в планах сразу несколько проектов:

воплощение Супермена в будущих фильмах киновселенной DC;

главная роль в перезапуске франшизы «Горец» от режиссёра «Джона Уика» Чада Стахелски;

одна из главных ролей в фильме Гая Ричи про британскую разведку времён Второй мировой войны.

Кроме того, актёру пророчат роль Джеймса Бонда и съёмки в продолжениях «Энолы Холмс» с Милли Бобби Браун. После возвращения к роли Супермена для многих аналитиков стало очевидно: при такой занятости в графике Генри Кавилла точно не найдётся места сериалам. Так и вышло.

Что теперь будет с «Ведьмаком»

Третий сезон «Ведьмака» на фоне столь громких новостей наверняка побьёт предыдущие рекорды сериала, ведь для многих зрителей он станет последним. Генри Кавилл изначально был не идеальным попаданием в грязного убийцу чудовищ, но своей харизмой, приятной внешностью и любовью к первоисточнику смог привлечь к шоу большую аудиторию.

«Ведьмак» Фото: Netflix

После его ухода Netflix придётся очень постараться, чтобы вернуть аудиторию к экранам — фанаты перестанут прощать сериалу сюжетные огрехи и другие недостатки, на которые раньше закрывали глаза. Вдобавок очень интересно, как вообще планируют обыграть произошедшее — неужели актёра просто возьмут и поменяют?

Netflix придётся придумать что-то, чтобы переход оказался плавным — просто так сменить внешность персонаж не может.

Третий сезон «Ведьмака» должен выйти летом 2023 года. Четвёртый, возможно, появится быстрее обычного промежутка в два года между сезонами.