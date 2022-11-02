Продукцию Marvel, DC и Disney будут «поставлять» в Россию параллельным импортом
Поделиться
Минпромторг внёс всю продукцию Marvel, DC Comics, Disney и Pixar в перечень параллельного импорта. Вероятно, в этот список вошли продукты и других медиакомпаний.
По параллельному импорту теперь можно будет поставлять продукцию с торговыми марками Marvel, Disney, Pixar, DC Comics и другие.
Представители министерства отметили, что перечень также пополнили известные производители игрушек, автозапчастей, бытовой химии и других. Полный список обновлённого перечня Минпромторг пока не публиковал. Министерство также внесло в него более 40 алкогольных брендов.
Ещё в сентябре регулятор не планировал вносить в перечень алкоголь из-за рисков, связанных с возможностью ввоза контрафакта. Первый список доступных для параллельного импорта продуктов Минпромторг опубликовал 6 мая этого года.
Комментарии
- 2 ноября 2022
-
21:30
-
21:05
-
20:40
-
20:13
-
19:13
-
19:04
-
18:56
-
18:45
-
18:36
-
17:51
-
17:17
-
16:55
-
16:19
-
16:06
-
15:49
-
15:48
-
15:34
-
15:24
-
15:07
-
15:05
-
14:55
-
14:29
-
14:01
-
13:48
-
13:35
-
13:08
-
13:07
-
12:42
-
12:24
-
12:19
-
11:22
-
10:39
-
10:04
-
09:26
- 1 ноября 2022
-
21:58
Партнерский контент