Продукцию Marvel, DC и Disney будут «поставлять» в Россию параллельным импортом

Минпромторг внёс всю продукцию Marvel, DC Comics, Disney и Pixar в перечень параллельного импорта. Вероятно, в этот список вошли продукты и других медиакомпаний.

По параллельному импорту теперь можно будет поставлять продукцию с торговыми марками Marvel, Disney, Pixar, DC Comics и другие.

Представители министерства отметили, что перечень также пополнили известные производители игрушек, автозапчастей, бытовой химии и других. Полный список обновлённого перечня Минпромторг пока не публиковал. Министерство также внесло в него более 40 алкогольных брендов.

Ещё в сентябре регулятор не планировал вносить в перечень алкоголь из-за рисков, связанных с возможностью ввоза контрафакта. Первый список доступных для параллельного импорта продуктов Минпромторг опубликовал 6 мая этого года.