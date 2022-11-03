Apple может хитро обойти введение USB-C в iPhone

Недавно в Европе утвердили законопроект, согласно которому с 2025 года все новые смартфоны обязаны заряжаться через USB-C. Собственно, единственным «незаконником» была Apple, а многие СМИ уже написали, что теперь выбора у купертиновцев не останется.

Однако в свежем ролике популярный блогер Маркес Браунли рассмотрел ситуацию с другой стороны. Возможно, вся эта ситуация лишь подтолкнёт Apple быстрее отказаться вообще от любых портов на смартфоне и перейти на беспроводную зарядку через MagSafe.

Как отмечает Браунли, в законопроекте отмечается, что разъём USB-C для зарядки нужен, исключительно если устройство можно заряжать напрямую проводом. Это как раз и даёт Apple возможность увильнуть от надобности введения USB-C.

Вдобавок представители Apple очень красиво прокомментировали законопроект: «Очевидно, нам придётся подчиниться. У нас нет выбора». Однако, как считает Браунли, это как раз не подтверждает переход на USB-C — это очень продуманный ответ, который лишь подтверждает стремление Apple держаться в рамках закона.

Но ведь на беспроводные зарядки новый законопроект не действует…

Так что да, при желании Apple может перейти на беспроводной вариант зарядки и полностью отказаться от портов в новых iPhone. Проблема лишь одна — сейчас MagSafe заряжает заметно медленнее Lightning. Поэтому у Apple есть два года, чтобы сделать его лучше. Иначе такой переход мало кто оценит.

По данным СМИ, правда, Apple всерьёз обдумывает возможность заменить Lightning на USB-C уже в 2023 году — компания уже тестирует iPhone 15 с новым разъёмом.