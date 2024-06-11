Алексей Гаврилов не отрицает возвращение к роли Гоши в новом проекте по «Универу»

Актёр Алексей Гаврилов, известный по роли Гоши Рудковского из сериала «Универ», рассказал изданию Voice, что может вернуться к своей самой узнаваемой роли.

По словам Гаврилова, в данный момент создатели шоу ведут переговоры со старыми актёрами «Универа», чтобы их вернуть.

Насколько я знаю, перед авторами стояла задача запустить проект первых десяти серий, а дальнейшие сезоны сейчас прописываются. Возможно, в этих сезонах и будет первый звёздный состав «Универа». Насколько я знаю, сейчас об этом со всеми ведутся переговоры, которые ещё не завершены.

Актёр добавил, что пока что не может точно утверждать о своём возвращении, но с создателями проекта он поддерживает отличные отношения, так что шансы повышаются.