Состав Virtus.pro по Dota 2 покинут ещё три игрока

Менеджер киберспортивной команды Nemiga Gaming Эдуард Zverhdd Ашуркевич в своём телеграм-канале поделился серией инсайдов о грядущих перестановках в командах по Dota 2 перед сезоном-2022/2023.

По его информации, в составе российского клуба Virtus.pro останется только один игрок из прежнего ростера, к которому доберут «не самых опытных и популярных игроков».

Источник «Чемпионата» подтвердил эту информацию и рассказал, что с большой долей вероятности речь идёт о саппорте Данияле yamich Лазебном, который и станет основой для нового состава Virtus.pro.

Текущий состав Virtus.pro по Dota 2:

Данил gpK~ Скутин;

Дмитрий DM Дорохин;

Даниял yamich Лазебный;

Егор Xakoda Липартия.

В октябре Virtus.pro не смогла выйти в финальную часть чемпионата мира The International 2022, заняв третье место в квалификации последнего шанса. После этого команду покинул керри Роман RAMZES666 Кушнарёв.