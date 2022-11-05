Состав Virtus.pro по Dota 2 покинут ещё три игрока

Менеджер киберспортивной команды Nemiga Gaming Эдуард Zverhdd Ашуркевич в своём телеграм-канале поделился серией инсайдов о грядущих перестановках в командах по Dota 2 перед сезоном-2022/2023.
По его информации, в составе российского клуба Virtus.pro останется только один игрок из прежнего ростера, к которому доберут «не самых опытных и популярных игроков».
Источник «Чемпионата» подтвердил эту информацию и рассказал, что с большой долей вероятности речь идёт о саппорте Данияле yamich Лазебном, который и станет основой для нового состава Virtus.pro.
Текущий состав Virtus.pro по Dota 2:
- Данил gpK~ Скутин;
- Дмитрий DM Дорохин;
- Даниял yamich Лазебный;
- Егор Xakoda Липартия.
В октябре Virtus.pro не смогла выйти в финальную часть чемпионата мира The International 2022, заняв третье место в квалификации последнего шанса. После этого команду покинул керри Роман RAMZES666 Кушнарёв.
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