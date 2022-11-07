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После масштабных сокращений «Твиттер» хочет вернуть часть уволенных сотрудников

После масштабных сокращений «Твиттер» хочет вернуть часть уволенных сотрудников
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После покупки «Твиттера» Илон Маск уволил из компании примерно половину работников, около 3,7 тыс. человек. Видимо, миллиардер поспешил с этим решением, поскольку теперь компания хочет вернуть часть сокращённых сотрудников.

Издание Bloomberg сообщило, что некоторые из уволенных работников были сокращены по ошибке, а других уволили до того, как в компании осознали, что у сокращённых сотрудников есть опыт, необходимый для создания новых функций, которые хочет реализовать Маск.

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Притом неизвестно, скольким именно из 3,7 тыс. уволенных человек предложили вернуться к работе. Многие сотрудники узнали об увольнении, когда доступ к рабочему чату в программе Slack внезапно был приостановлен.

Илон Маск заплатил за «Твиттер» $ 44 млрд. Миллиардер хочет сделать соцсеть оплотом свободы слова.

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