Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Apple сократила производство iPhone 14 Pro и Pro Max из-за вспышки COVID-19 в Китае

Apple сократила производство iPhone 14 Pro и Pro Max из-за вспышки COVID-19 в Китае
Комментарии

Apple выпустила официальное заявление на своём сайте, в котором сообщила о незапланированном сокращении поставок iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Всё дело во вспышке COVID-19 в китайском городе Чжэнчжоу, где располагается один из крупнейших заводов компании. Некоторое время он будет работать не на полную мощность с ограниченным персоналом.

Ограничения COVID-19 временно повлияли на основное сборочное предприятие iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, расположенное в Чжэнчжоу. Сейчас объект работает на значительно сниженной мощности. Как и во время пандемии, мы уделяем первостепенное внимание здоровью и безопасности работников в нашей цепочке поставок.

Когда именно производство вернётся в нормальное русло и как сильно его снижение повлияет на продажи смартфонов, компания не уточнила.

Новость по теме
Слабые продажи iPhone 14 Plus вынудили Apple остановить производство
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022