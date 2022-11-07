Apple сократила производство iPhone 14 Pro и Pro Max из-за вспышки COVID-19 в Китае
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Apple выпустила официальное заявление на своём сайте, в котором сообщила о незапланированном сокращении поставок iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Всё дело во вспышке COVID-19 в китайском городе Чжэнчжоу, где располагается один из крупнейших заводов компании. Некоторое время он будет работать не на полную мощность с ограниченным персоналом.
Ограничения COVID-19 временно повлияли на основное сборочное предприятие iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, расположенное в Чжэнчжоу. Сейчас объект работает на значительно сниженной мощности. Как и во время пандемии, мы уделяем первостепенное внимание здоровью и безопасности работников в нашей цепочке поставок.
Когда именно производство вернётся в нормальное русло и как сильно его снижение повлияет на продажи смартфонов, компания не уточнила.
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