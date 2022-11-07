Джеймс Ганн — о режиссёрских версиях: мы делаем новую киновселенную DC

Новый глава киновселенной DC Джеймс Ганн заявил, что он внимательно прислушивается к фанатам и видит их просьбы о выпуске новой версии «Отряда самоубийц» Дэвида Эйра и продолжении сериала «Легенды завтрашнего дня». Когда-то именно по просьбам фанатов Warner Bros. выпустила «Лигу справедливости Зака Снайдера». Он продолжит следить за отзывами и в будущем, однако продюсер в первую очередь будет отвечать за будущее вселенной, а не за её прошлое.

Мы прислушиваемся к фанатам и открыты к новым предложениям. Но наше внимание сосредоточено на развитии вселенной и разработке новой DCU.



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Уже известно, что частью новой киновселенной DC станет Супермен Генри Кавилла. В конечном итоге он должен столкнуться с Чёрным Адамом и, возможно, встретиться с Бэтменом Роберта Паттинсона.