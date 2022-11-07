Провальный первый год Halo Infinite мог быть и лучше, считают в Microsoft

Первый год Halo Infinite оказался по меньшей мере разочаровывающим. Однако фанаты наверняка назовут его провальным — сезоны по полгода, минимум нового контента и отмена давних обещаний. Для игры-сервиса это вообще самоубийство.

И глава внутренних студий Microsoft Мэтт Бути согласен — первый год не был впечатляющим. В качестве ключевых проблем он отметил коронавирус. К сожалению, по крупным студиям он ударил сильнее всего — приходилось придумывать, как сотням людей эффективно работать «на удалёнке».

Для игр вроде Halo Infinite нужен план для контента, чтобы постоянно удерживать внимание. Но команда «Инфинит» просто не справилась с этим планом.

Чтобы такого не повторилось, в 343 Industries прошли изменения, которые помогут команде составить надёжный план по поддержанию игры в хорошей форме в долгосрочной перспективе.