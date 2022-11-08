Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Авторы Halo Infinite объяснили, почему отказались от почти готового локального коопа

Авторы Halo Infinite объяснили, почему отказались от почти готового локального коопа
Комментарии

8 ноября для Halo Infinite выйдет обновление, которое добавит в игру сетевой кооператив. К сожалению, от локальной игры студия 343 Industries полностью отказалась тогда, когда режим был готов примерно на 80%. Пользователям удавалось запустить его с помощью бага — режим работал стабильно и выглядит вполне рабочим.

Глава сервисной поддержки Halo Infinite Шон Барон рассказал, почему разработчики не стали дорабатывать режим локального кооператива. По его словам, на это ушло бы слишком много сил и времени. Судя по всему, гнев фанатов по этому поводу их практически не пугает.

Чтобы довести эти 80% до 100%, потребовалось бы много работы и такое количество усилий, которое мы сейчас не можем выделить. Я даже не представляю, сколько времени заняла бы эта доработка.

Пока неясно, о каких именно усилиях говорит Барон, ведь локальный кооп был во многом готовым. Судя по всему, к его разработке больше не вернутся.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022