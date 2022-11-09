В России резко выросла популярность пиратских версий Windows и Microsoft Office

За день в России фиксируется до 185 тыс. фактов загрузки системного и офисного ПО от Microsoft через торренты. Это примерно на 25-30 тыс. больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на дистрибутора данных о загрузках контента Peer Trace.

Популярность раздач Windows и Office резко выросла в августе, участники рынка связывают это со спросом школьников и студентов перед началом учебного года. Эксперты допускают, что серьезный вклад в показатели вносит и коммерческий сектор, который пока не может интегрировать компьютеры на Linux в свою инфраструктуру.

Как отмечает директор Некоммерческого партнерства поставщиков программных продуктов (НП ППП) Дмитрий Соколов, частные потребители считают, что раз Microsoft ушла из России, то её права можно нарушать вне зависимости от доступности Windows и Office в продаже.

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Глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко, считает, что к росту загрузок пиратских копий Windows причастны именно корпоративные пользователи, которым нужно расширять парк ПК. И чтобы соблюдать план по импортозамещению, компании закупают самый дешевый Linux из реестра отечественного ПО, а на компьютеры ставят взломанную ОС от Microsoft.