В «Чёрной Пантере 2» представили нового Железного человека. Её костюм ужасен

11 ноября в мировой прокат выходит картина «Чёрная Пантера: Ваканда навеки». В фильме впервые покажут супергероиню Железное сердце, которая дебютировала в комиксах ещё в 2016 году. Персонажа в блокбастере играет молодая актриса Доминик Торн. Многие зрители и критики уже оценили костюм героини и сравнили его с бронёй Тони Старка. Разница их сильно разочаровала.
Одеяние Железного человека даже в дебютном фильме 2008 года выглядит лучше, реалистичнее и проработаннее, чем броня его последовательницы в 2022-м.
В «Чёрном Пантере: Ваканда навсегда» герои простятся с прошлым Чёрным пантерой, передадут его обязанности другому герою, введут в сюжет Железное сердце и даже познакомят с Нэмором, хозяином морей и океанов.
Настоящее имя Железного сердца — Рири Уильямс. Героиня впервые появилась в комиксе «Непобедимый Железный человек. Том 2» (2016). На Disney + готовится сериал, который будет полностью посвящён Рири. Дата выхода шоу пока неизвестна.
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