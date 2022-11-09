Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Как выглядит новый Железный человек в фильме «Чёрная Пантера: Ваканда навеки»

В «Чёрной Пантере 2» представили нового Железного человека. Её костюм ужасен
Комментарии

11 ноября в мировой прокат выходит картина «Чёрная Пантера: Ваканда навеки». В фильме впервые покажут супергероиню Железное сердце, которая дебютировала в комиксах ещё в 2016 году. Персонажа в блокбастере играет молодая актриса Доминик Торн. Многие зрители и критики уже оценили костюм героини и сравнили его с бронёй Тони Старка. Разница их сильно разочаровала.

Одеяние Железного человека даже в дебютном фильме 2008 года выглядит лучше, реалистичнее и проработаннее, чем броня его последовательницы в 2022-м.

Железный человек
Железный человек
Железное сердце
Железное сердце

В «Чёрном Пантере: Ваканда навсегда» герои простятся с прошлым Чёрным пантерой, передадут его обязанности другому герою, введут в сюжет Железное сердце и даже познакомят с Нэмором, хозяином морей и океанов.

Генри Кавилл в роли Шерлока и возвращение Железного человека. Главные кинопремьеры ноября Генри Кавилл в роли Шерлока и возвращение Железного человека. Главные кинопремьеры ноября

Настоящее имя Железного сердца — Рири Уильямс. Героиня впервые появилась в комиксе «Непобедимый Железный человек. Том 2» (2016). На Disney + готовится сериал, который будет полностью посвящён Рири. Дата выхода шоу пока неизвестна.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022