Генри Кавилл в роли Шерлока и возвращение Железного человека. Главные кинопремьеры ноября

В течение месяца выйдет много любопытных фильмов. Детективы, ужасы, супергероика — каждый найдёт что-то интересное. Заходите в подборку и отмечайте кино, которое будете смотреть!
«Мост через озеро»
Дата выхода: 4 ноября.
Режиссёр: Лила Нойгебауер.
В главных ролях: Дженнифер Лоуренс, Дэнни Уолохэн, Джейн Ходишелл и другие.
Жанр: драма.
Где смотреть: Apple TV+.
Фильм о девушке-солдате, которая служила инженером в Афганистане и получила ранение. Теперь она возвращается к мирной жизни, но моральная травма не отпускает. Дама устраивается уборщицей бассейнов и заводит новые знакомства. Но сможет ли она обрести покой?
Учитывая, что в главной роли оскароносная Дженнифер Лоуренс, зрелище точно будет драматичным.
«Энола Холмс 2»
Дата выхода: 4 ноября.
Режиссёр: Гарри Брэдбир.
В главных ролях: Генри Кавилл, Милли Бобби Браун, Хелена Бонем Картер и другие.
Жанр: приключения, детектив, криминал.
Где смотреть: Netflix.
В первой части Энола Холмс, которую играет Милли Бобби Браун, доказала, что раскрывает дела не хуже брата. Она открыла агентство, но первое дело оказалось нереально сложным. Придётся просить помощи у Шерлока (Генри Кавилл) и идти прямиком в логово льва.
«Чёрная пантера: Ваканда навсегда»
Дата выхода: 11 ноября.
Режиссёр: Райан Куглер.
В главных ролях: Теноч Уэрта, Анджела Бассетт, Данай Гурира и другие.
Жанр: фантастика, боевик, драма.
Где смотреть: официально в России не будут показывать.
«Чёрная пантера: Ваканда навсегда» станет самым важным релизом Marvel в 2022 году. Герои простятся с прошлым Чёрным пантерой, передадут его обязанности другому герою, введут в сюжет нового Железного человека и даже познакомят с Нэмором, хозяином морей и океанов.
Фильм точно будет насыщенным — не просто так он идёт почти три часа.
«Чудо»
Дата выхода: 16 ноября.
Режиссёр: Себастьян Лелио.
В главных ролях: Флоренс Пью, Нив Алгар, Киран Хайндс и другие.
Жанр: триллер, драма, детектив.
Где смотреть: Netflix.
Ирландия, XIX век. В захудалой деревушке находят девочку, которая много месяцев живёт без еды, питаясь только манной небесной. Опытная медсестра решает провести исследование и выяснить секрет ребёнка. В главной роли бесподобная Флоренс Пью.
«В духе Рождества»
Дата выхода: 18 ноября.
Режиссёр: Шон Андерс, Джон Моррис.
В главных ролях: Райан Рейнольдс, Уилл Феррелл, Джо Типпетт и другие.
Жанр: мюзикл, комедия, семейный.
Где смотреть: Apple TV+.
Фильм «В духе Рождества» основан на романе Диккенса «Рождественская песнь», где несносного богача Эбенизера Скруджа учат доброте. В новинке оригинальное произведение изменят, сделав его более уютным и смешным. Всё-таки в главной роли Райан Рейнольдс, а веселить он умеет!
«Зачарованная 2»
Дата выхода: 18 ноября.
Режиссёр: Адам Шенкман.
В главных ролях: Эми Адамс, Джеймс Марсден, Патрик Демпси и другие.
Жанр: мюзикл, фэнтези, мелодрама.
Где смотреть: Disney+.
Первая часть вышла в 2007 году и стала суперхитом. Впечатляющие сборы, три номинации на «Оскар» — даже удивительно, что сиквел ждали так долго. 15 лет спустя Эми Адамс вернулась к роли сказочной принцессы, которая из вымышленного мира попала в реальный Нью-Йорк и обрела там счастье. Вот только к сиквелу дама разочаровалась в реальности! Найдёт ли она новый смысл жизни?
«Страна снов»
Дата выхода: 18 ноября.
Режиссёр: Френсис Лоуренс.
В главных ролях: Джейсон Момоа, Крис О’Дауд, Кайл Чандлер и другие.
Жанр: мюзикл, фэнтези, приключения.
Где смотреть: Netflix.
Добрый фильм о юной девочке, оказавшейся в волшебной стране. Она мечтает отыскать там отца, но на пути полно опасностей. К счастью, преступник с добрым сердцем (Джейсон Момоа) ей поможет. Судя по трейлеру, фильм будет невероятно красивым.
«Корабль в Пусан»
Дата выхода: 24 ноября.
Режиссёр: Ким Хон Сон.
В главных ролях: Со Ин Гук Чан, Дон Юн Сон, Дон Иль и другие.
Жанр: боевик, ужасы, криминал.
Где смотреть: в кинотеатрах.
«Корабль в Пусан» не имеет отношения к хиту «Поезд в Пусан», но вдохновляется им. Также режиссёр позаимствовал лучшие идеи из «Рейда». В итоге зрителя ждут ужасы, драма и зрелищные бои. В мире фильм уже вышел и получил хорошие отзывы.
Какие фильмы будете смотреть в ноябре? Пишите в комментариях и голосуйте в нашем опросе!
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