Магазин приложений RuStore станет обязательным для всех смартфонов в России

Правительство включило магазин отечественных приложений RuStore в список программ, обязательных для предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры в 2023 году. Как отметили чиновники, «это позволит обеспечить российским пользователям бесперебойный доступ к востребованным цифровым услугам и сервисам в условиях внешних ограничений».

Помимо RuStore, в перечне также есть приложения «Яндекса», VK, Госуслуги, «2ГИС», «Литрес», Rutube и другие отечественные программы.

При этом до сих пор неясно, как именно будет соблюдаться требование о предустановке после ухода крупных международных компаний. Весной Минцифры предложило отменить штрафы за продажу техники без предустановленного российского ПО после легализации технологии параллельного импорта.