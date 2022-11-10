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Магазин приложений RuStore станет обязательным для всех смартфонов в России

Магазин приложений RuStore станет обязательным для всех смартфонов в России
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Правительство включило магазин отечественных приложений RuStore в список программ, обязательных для предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры в 2023 году. Как отметили чиновники, «это позволит обеспечить российским пользователям бесперебойный доступ к востребованным цифровым услугам и сервисам в условиях внешних ограничений».

Помимо RuStore, в перечне также есть приложения «Яндекса», VK, Госуслуги, «2ГИС», «Литрес», Rutube и другие отечественные программы.

При этом до сих пор неясно, как именно будет соблюдаться требование о предустановке после ухода крупных международных компаний. Весной Минцифры предложило отменить штрафы за продажу техники без предустановленного российского ПО после легализации технологии параллельного импорта.

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