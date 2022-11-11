Экс-капитан NAVI Соло может перейти в HellRaisers

Российский киберспортсмен Олег sayuw Каленбет в своём телеграм-канале рассказал, в какой команде продолжит карьеру 32-летний саппорт Алексей Solo Березин после ухода из Natus Vincere по Dota 2.

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Игрок отметил, что Соло вместе с оффлейнером Матвеем MieRo Васюниным будет выступать за HellRaisers.

Эту информацию «Чемпионату» подтвердил ещё один источник, знакомый с ситуацией. По нашим данным, Миеро может стать единственным игроком прежнего состава HR, который останется в клубе — остальные планируют перейти в другие команды СНГ и Европы.

Официально HellRaisers не сообщала об изменениях в ростере, но менеджмент команды неоднократно признавал, что они вполне вероятны. Керри коллектива Watson недавно заявил, что эти игроки не будут выступать вместе.

Текущий официальный состав HellRaisers по Dota 2: