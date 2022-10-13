NAVI исключила из состава российского капитана Solo после вылета с The International 2022

Киберспортивный клуб Natus Vincere принял решение расстаться с капитаном состава по Dota 2 Алексеем Solo Березиным — об этом сегодня сообщил официальный сайт клуба.

Решение расстаться с 32-летним капитаном из России было принято из-за неудовлетворительных результатов — 11 октября команда покинула чемпионат мира The International, проиграв два матча на предварительной стадии.

Ранее в Сети появилась информация, что ещё до старта турнира игроки NAVI серьёзно поссорились с Березиным и хотели исключить того из команды.

Новость по теме СМИ: игроки NAVI серьёзно поссорились с капитаном перед The International 2022

Алексей Solo Березин выступал за Natus Vincere с сентября 2021 года.

The International 2022 по Dota 2 — в Okko! Смотрите матчи Group Stage (15–18 октября) и записи игр Last Chance Qualifier бесплатно по ссылке.