NAVI исключила из состава российского капитана Solo после вылета с The International 2022
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Киберспортивный клуб Natus Vincere принял решение расстаться с капитаном состава по Dota 2 Алексеем Solo Березиным — об этом сегодня сообщил официальный сайт клуба.
Решение расстаться с 32-летним капитаном из России было принято из-за неудовлетворительных результатов — 11 октября команда покинула чемпионат мира The International, проиграв два матча на предварительной стадии.
Ранее в Сети появилась информация, что ещё до старта турнира игроки NAVI серьёзно поссорились с Березиным и хотели исключить того из команды.
Алексей Solo Березин выступал за Natus Vincere с сентября 2021 года.
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