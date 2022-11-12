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Два россиянина перешли в состав Team Liquid по Valorant

Два россиянина перешли в состав Team Liquid по Valorant
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Киберспортивный клуб Team Liquid обновил ростер по тактическому шутеру Valorant перед франшизной лигой, которая стартует в 2023 году.

В новый состав команды вошли Саиф Sayf Джибраил из Guild, а также два игрока из России — Redgar и nAts, которые ранее выступали за Gambit Esports.

Состав Team Liquid по Valorant:

  • Дом soulcas Сулкас;
  • Элиас Jamppi Олкконен;
  • Игорь Redgar Власов;
  • Аяз nAts Ахметшин;
  • Саиф Sayf Джибраил/

В 2021 году Redgar и nAts в составе Gambit Esports стали победителями Masters Berlin, а также заняли второе место на первом чемпионате мира по Valorant.

После отстранения клуба из-за санкций они продолжили выступать вместе под нейтральным тегом, но не смогли отобраться на главный турнир этого года.

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