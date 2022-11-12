Два россиянина перешли в состав Team Liquid по Valorant

Киберспортивный клуб Team Liquid обновил ростер по тактическому шутеру Valorant перед франшизной лигой, которая стартует в 2023 году.

В новый состав команды вошли Саиф Sayf Джибраил из Guild, а также два игрока из России — Redgar и nAts, которые ранее выступали за Gambit Esports.

Состав Team Liquid по Valorant:

Дом soulcas Сулкас;

Элиас Jamppi Олкконен;

Игорь Redgar Власов;

Аяз nAts Ахметшин;

Саиф Sayf Джибраил/

В 2021 году Redgar и nAts в составе Gambit Esports стали победителями Masters Berlin, а также заняли второе место на первом чемпионате мира по Valorant.

После отстранения клуба из-за санкций они продолжили выступать вместе под нейтральным тегом, но не смогли отобраться на главный турнир этого года.