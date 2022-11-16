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К провальной Resident Evil Re:Verse зачем-то выпустили платный абонемент

К провальной Resident Evil Re:Verse зачем-то выпустили платный абонемент
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Не будем вас винить, если вы совершенно забыли о существовании Resident Evil Re:Verse — мультиплеерного экшена, который подарили всем владельцам Resident Evil Village. Игра вышла в конце октября, собрав около 2000 заинтересованных в Steam, после чего онлайн обрушился. Сейчас он не превышает 200 человек.

Рейтинг игры тоже очень низкий

Рейтинг игры тоже очень низкий

Фото: Steam

И сегодня, 16 ноября, для экшена вышло первое обновление. С ним добавили контент по мотивам восьмой части серии — локацию Деревня и персонажа Тундра. Бои проходят на знакомой площади рядом с церковью и кладбищем.

Фото: Capcom

Куда удивительнее, что Capcom решила продавать доступ к премиальному боевому пропуску, — платный абонемент оценили аж в 700 рублей. Туда, помимо платной полоски пропуска, входит дополнительная ячейка для испытаний и увеличение опыта от выполнения челленджей.

Фото: Capcom

Вдобавок сегодня в продажу поступили скины для Криса и Джилл по мотивам Resident Evil 5.

Новые образы

Новые образы

Фото: Capcom

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