G2 с россиянкой в составе вышла в финал женского чемпионата мира по Valorant

Европейская команда G2 Gozen, в составе которой выступает российская киберспортсменка Анастасия Glance Анисимова, вышла в финал верхней сетки VALORANT Game Changers Championship — главного женского турнира по шутеру от Riot Games.

В рамках финальной части чемпионата G2 Gozen провела два матча, переиграв тайскую X10 Sapphire (счёт по картам 2:0) и Cloud9 White из США (2:1).

Следующий матч с участием команды Glance пройдёт в пятницу, 18 ноября. Соперник определится сегодня — второе место в финале верхней сетки разыграют четыре коллектива.

Фото: Liquipedia

Чемпионат мира VALORANT Game Changers Championship 2022 проходит в Берлине. Призовой фонд турнира составляет $ 500 тыс. Победитель определится в воскресенье, 20 ноября.