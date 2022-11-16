G2 с россиянкой в составе вышла в финал женского чемпионата мира по Valorant
Поделиться
Европейская команда G2 Gozen, в составе которой выступает российская киберспортсменка Анастасия Glance Анисимова, вышла в финал верхней сетки VALORANT Game Changers Championship — главного женского турнира по шутеру от Riot Games.
В рамках финальной части чемпионата G2 Gozen провела два матча, переиграв тайскую X10 Sapphire (счёт по картам 2:0) и Cloud9 White из США (2:1).
Следующий матч с участием команды Glance пройдёт в пятницу, 18 ноября. Соперник определится сегодня — второе место в финале верхней сетки разыграют четыре коллектива.
Фото: Liquipedia
Чемпионат мира VALORANT Game Changers Championship 2022 проходит в Берлине. Призовой фонд турнира составляет $ 500 тыс. Победитель определится в воскресенье, 20 ноября.
Комментарии
- 16 ноября 2022
-
20:12
-
19:36
-
19:34
-
19:12
-
19:02
-
18:59
-
18:42
-
18:35
-
17:53
-
17:27
-
17:03
-
16:33
-
16:32
-
16:06
-
15:51
-
15:41
-
15:37
-
14:50
-
14:24
-
14:19
-
13:28
-
13:26
-
13:13
-
12:57
-
12:39
-
12:38
-
12:04
-
11:44
-
11:07
-
10:42
-
10:04
-
09:35
- 15 ноября 2022
-
23:12
-
22:47
-
20:50
Партнерский контент