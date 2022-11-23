Стало известно точное время выхода Need for Speed Unbound

Авторы Need for Speed Unbound из студии Criterion назвали точную дату релиза гонки, а также раскрыли, когда проект можно будет предзагрузить всем предзаказавшим.
Для ПК и Xbox Series предзагрузка стартует 28 ноября в 19:00 мск, на консолях PlayStation тайтл можно будет загрузить 29 ноября в 10:00 мск — покупатели издания Palace получат ранний доступ к игре в это же время. Глобальный релиз для владельцев стандартного издания состоится 2 декабря в 10:00 мск.
Точное время старта раннего доступа
Фото: Electronic Arts
Точное время глобального релиза
Фото: Electronic Arts
Need for Speed Unbound — новая часть в культовой гоночной франшизе. Особенно сильно Unbound выделяется своим визуалом, который напоминает аниме. Все кислотные и прочие эффекты можно будет отключить.
Need for Speed Unbound выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series.
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