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Стало известно точное время выхода Need for Speed Unbound

Стало известно точное время выхода Need for Speed Unbound
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Авторы Need for Speed Unbound из студии Criterion назвали точную дату релиза гонки, а также раскрыли, когда проект можно будет предзагрузить всем предзаказавшим.

Для ПК и Xbox Series предзагрузка стартует 28 ноября в 19:00 мск, на консолях PlayStation тайтл можно будет загрузить 29 ноября в 10:00 мск — покупатели издания Palace получат ранний доступ к игре в это же время. Глобальный релиз для владельцев стандартного издания состоится 2 декабря в 10:00 мск.

Точное время старта раннего доступа

Точное время старта раннего доступа

Фото: Electronic Arts

Точное время глобального релиза

Точное время глобального релиза

Фото: Electronic Arts

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В Need for Speed Unbound появится культовая BMW из NFS: Most Wanted

Need for Speed Unbound — новая часть в культовой гоночной франшизе. Особенно сильно Unbound выделяется своим визуалом, который напоминает аниме. Все кислотные и прочие эффекты можно будет отключить.

Need for Speed Unbound выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series.

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