В Need for Speed Unbound появится культовая BMW из NFS: Most Wanted

Один из фанатов Need for Speed обратил внимание на обновленный список автомобилей в будущей NFS Unbound. Оказывается, на старте в гонке будет культовая BMW M3 2006, на которой гонял Рэйзор из Most Wanted.

BMW M3 GTR в Need for Speed Payback Фото: EA

Разработчики из Criterion Games уже подтвердили, что это будет именно та, классическая BMW M3 GTR с бело-синей раскраской. Сперва авторов обвинили в том, что автомобиль будет доступен только подписчикам сервиса EA Play, однако создатели заявили, что машину можно будет очень легко получить по ходу игры.

Need for Speed Unbound выходит 2 декабря на PS5, Xbox Series и ПК. Ранее авторы показали целых три минуты геймплея гонки, в которых продемонстрировали погони и структуры открытого мира вместе с тюнингом и общей атмосферой.