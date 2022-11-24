Microsoft: GTA 6 выйдет в 2024 году

Microsoft уверена, что GTA 6 выйдет в 2024 году. Корпорация выдала это утверждение на основе большой октябрьской утечки ранних билдов игры. Ранее инсайдер Том Хендерсон заявлял, что премьера боевика состоится не раньше 2025-го.

О том, что GTA 6 выйдет в 2024 году, Microsoft заявила в сопроводительном заявлении объёмом 111 страниц. Этот документ компания составила для Управления по конкуренции и рынкам Соединённого Королевства, которое расследует её сделку с Activision Blizzard.

В письме Microsoft разъясняет самые разные аспекты игровой отрасли — от роста определённых игровых рынков до прогрессивных определений игровых терминов и практик. В нём также приведён анализ крупных игровых компаний, в том числе Take-Two, которая издаёт игры Rockstar Games.