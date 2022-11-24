В США могут сорвать сделку между Microsoft и Activision Blizzard

Журналисты портала Politico уверены, что Федеральная торговая комиссия (FTC), которая работает на территории США, может подать антимонопольный иск по сделке между Microsoft и Activision Blizzard. По заверению источников издания, комиссия изучает сделку и уже крайне «скептически относится к аргументам обеих сторон».

Большая часть связанной со сделкой «тяжёлой работы» уже завершена, включая готовые показания генерального директора Microsoft Сатьи Наделлы и главы Activision Бобби Котика. Это означает, что решение по потенциальному антимонопольному иску может быть принято уже в декабре.

По мнению FTC, главная проблема сделки заключается в том, что она может дать Microsoft серьёзное преимущество среди других крупных игровых компаний в индустрии. Sony уже не раз выражала опасения относительно поглощения Activision крупнейшей технологической корпорацией, из-за чего серия Call of Duty и другие игры издательства со временем могут стать эксклюзивами Xbox. Хотя Фил Спенсер опровергал эту информацию.

Сообщается, что Google тоже против сделки между Microsoft и Activision Blizzard. Корпорация считает, что Microsoft «намеренно ухудшила качество работы Game Pass в Google Chrome».

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Скорее всего, сделка будет закрыта не раньше весны. Сейчас её плотно расследует целый ряд различных регулирующих органов. Если её не закроют до июля 2023 года, то сторонам придётся пересмотреть её условия.