Фила Спенсера поглотила Vampire Survivors. Он провёл в игре почти 200 часов

Инди-хит Vampire Survivors вышел в Game Pass на консолях Xbox 10 ноября. Портал Newxboxone выяснил, что после выхода игры в сервисе Фил Спенсер увлёкся ей настолько, что за две недели провёл в ней 192 часа.
Судя по профилю главы Xbox, он выбил в игре 96 достижений из 142 возможных, проведя в ней в общей сложности 8 дней и 29 минут.
Фото: Microsoft
В своём «твиттере» Спенсер расхвалил игру ещё 12 ноября, тогда он и заявил, что готов провести в ней много часов.
Это крайне весёлая игра. Я готов тратить на неё очень много часов.
Vampire Survivors создал один разработчик Лука Галанте. Ранее Лука занимался написанием скриптов для Ultima Online, сервер которой закрыли в январе. В результате он решил создать проект, который бы породил фандом, ради которого он был бы готов создавать новый контент каждые выходные.
Игра изначально покорила Steam — на платформе Valve у роглайт-экшена более 150 тыс. крайне положительных обзоров.
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