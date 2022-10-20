Из раннего доступа вышла Vampire Survivors — одна из самых высокооценённых игр в Steam

«Роглайт-экшен» Vampire Survivors вышла в релиз в Steam. Инди-хит находился в раннем доступе 10 месяцев. Релизная версия тайтла получит два новых режима, несколько свежих обликов персонажей, а также дополнительную локацию и оружие.

Разработчики планируют и дальше поддерживать проект. Что игра получит в будущих обновлениях, пока неизвестно. Авторы также заявили, что скоро начнут создание нового тайтла.

Vampire Survivors — это мрачный готический экшен с элементами рогалика. Изначально над игрой работал всего один человек. В итоге проект стал ярким хитом Steam, в результате команда авторов разрослась до нескольких специалистов. По данным SteamDB, Vampire Survivors заслуженно попала в топ-25 самых высокооценённых игр за всё время.

Сейчас в Steam игру можно купить с 20-процентной скидкой — всего за 160 рублей.