FIFA 23 в топе и спасение Ubisoft — в Британии раскупают игры на «чёрную пятницу»
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Издание gamesindustry подвело итоги физических продаж видеоигр в Британии в период «чёрной пятницы». Оказалось, что покупатели приобрели на 15% копий меньше, чем в прошлом году.
Лидером ожидаемо стала FIFA 23, чьи продажи благодаря скидкам и проходящему чемпионату мира по футболу выросли на 95%. На втором месте расположилась Call of Duty: Modern Warfare 2, продажи которой выросли на 9% без каких-либо скидок. Замкнула тройку Pokemon Scarlet — ранее игра по «Покемонам» показала лучший британский старт в году.
В топ также вернулась Mario Kart 8: Deluxe, продажи которой подскочили на 226%. С успешным релизом можно поздравить и Ubisoft — запуск Just Dance 2023 оказался на 173% лучше, чем годом ранее.
Британский чарт продаж с 21 по 26 ноября:
- FIFA 23.
- Call of Duty: Modern Warfare II.
- Pokemon Scarlet.
- Mario Kart 8: Deluxe.
- God of War Ragnarok.
- Pokemon Violet.
- Sonic Frontiers.
- Nintendo Switch Sports.
- Just Dance 2023.
- Animal Crossing: New Horizons.
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