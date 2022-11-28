FIFA 23 в топе и спасение Ubisoft — в Британии раскупают игры на «чёрную пятницу»

Издание gamesindustry подвело итоги физических продаж видеоигр в Британии в период «чёрной пятницы». Оказалось, что покупатели приобрели на 15% копий меньше, чем в прошлом году.

Лидером ожидаемо стала FIFA 23, чьи продажи благодаря скидкам и проходящему чемпионату мира по футболу выросли на 95%. На втором месте расположилась Call of Duty: Modern Warfare 2, продажи которой выросли на 9% без каких-либо скидок. Замкнула тройку Pokemon Scarlet — ранее игра по «Покемонам» показала лучший британский старт в году.

В топ также вернулась Mario Kart 8: Deluxe, продажи которой подскочили на 226%. С успешным релизом можно поздравить и Ubisoft — запуск Just Dance 2023 оказался на 173% лучше, чем годом ранее.

Британский чарт продаж с 21 по 26 ноября: