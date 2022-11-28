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FIFA 23 в топе и спасение Ubisoft — в Британии раскупают игры на «чёрную пятницу»

FIFA 23 в топе и спасение Ubisoft — в Британии раскупают игры на «чёрную пятницу»
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Издание gamesindustry подвело итоги физических продаж видеоигр в Британии в период «чёрной пятницы». Оказалось, что покупатели приобрели на 15% копий меньше, чем в прошлом году.

Лидером ожидаемо стала FIFA 23, чьи продажи благодаря скидкам и проходящему чемпионату мира по футболу выросли на 95%. На втором месте расположилась Call of Duty: Modern Warfare 2, продажи которой выросли на 9% без каких-либо скидок. Замкнула тройку Pokemon Scarlet — ранее игра по «Покемонам» показала лучший британский старт в году.

В топ также вернулась Mario Kart 8: Deluxe, продажи которой подскочили на 226%. С успешным релизом можно поздравить и Ubisoft — запуск Just Dance 2023 оказался на 173% лучше, чем годом ранее.

Британский чарт продаж с 21 по 26 ноября:

  1. FIFA 23.
  2. Call of Duty: Modern Warfare II.
  3. Pokemon Scarlet.
  4. Mario Kart 8: Deluxe.
  5. God of War Ragnarok.
  6. Pokemon Violet.
  7. Sonic Frontiers.
  8. Nintendo Switch Sports.
  9. Just Dance 2023.
  10. Animal Crossing: New Horizons.
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Заглавное фото: EA Sports

Источник: «Чемпионат»

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