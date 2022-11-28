Источник: Activision работает над Call of Duty про Гоуста из Modern Warfare 2

Как сообщает инсайдер под ником RalphValve, студия Infinity Ward приступила к работе над спин-оффом Call of Duty про Саймона «Гоуста» Райли из Modern Warfare 2. Информация косвенно подтверждают слова сценаристов студии Джеффри Негуса и Брайана Блума — ранее они говорили, что с удовольствием бы продолжили историю культового оперативника.
Источники RalphValve отмечают, что спин-офф про Гоуста может быть той самой «премиальной Call of Duty», которую выпустят осенью 2023 года. По их информации, студии очень понравилось то, что персонажа полюбили зрители и критики — поэтому руководство Infinity Ward одобрило продолжение.
При этом спин-офф может быть выполнен в духе антологии The Dark Pictures — то есть, его будут выпускать эпизодами. Сама Infinity Ward пока не подтверждала информацию инсайдеров.
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