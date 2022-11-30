Тренер Virtus.pro — о новом патче в Dota 2: я ожидал более масштабных изменений

Главный тренер Virtus.pro по Dota 2 Тимур Ahilles Кульмухамбетов в личных соцсетях прокомментировал изменения в балансе игры после выхода обновления 7.32d.

Специалист отметил, что такие минорные обновления можно было выпустить перед чемпионатом мира The International 2022 в Сингапуре, а перед новым сезоном хотелось бы увидеть что-то необычное.

Вот такой патч был бы идеальным перед самим The International. Сейчас я ожидал более масштабных изменений. Ну и ладно.

Кульмухамбетов также обратил внимание на изменение способности Bounty Hunter: теперь Shadow Walk незначительно замедляет атаки жертвы.

Аха-ха-ха, героя не пикают – делают улучшение для галочки. Ладно, возможно, на линии этот микроскопический плюс как-то и поможет.

Патч 7.32d вышел в Dota 2 ночью с 29 на 30 ноября. Обновление изменило некоторых характеристики и способности персонажей.