Кристофер Нолан воссоздал настоящий ядерный взрыв для съёмок фильма «Оппенгеймер»

12 декабря Universal поделилась пятью кадрами из «Оппенгеймера» — фильма Кристофера Нолана про физика Роберта Оппенгеймера, которого называют «отцом ядерной бомбы». Картина расскажет о научном руководителе Манхэттенского проекта, в рамках которого во времена Второй мировой войны разрабатывались первые образцы ядерного оружия.

Чуть позже в издании Total Film вышло интервью с режиссёром, в котором он рассказал о работе над фильмом. Оказывается, Нолан и в этой картине придерживался своих принципов — «как можно меньше компьютерной графики». Поэтому съёмочной команде пришлось воссоздать настоящий ядерный взрыв без использования спецэффектов.

Воссоздать испытание «Тринити», не используя компьютерную графику, было для нас сложнейшей задачей.



Эндрю Джексон, руководитель нашей команды по эффектам, всегда искал, как можно сделать большую часть визуальных элементов фильма практическими способами. Начиная с кадров, передававших бы законы квантовой динамики и физики, заканчивая самим испытанием «Тринити», а также воссозданием Лос-Аламоса в Нью-Мексико в невероятную погоду.

Нолан также поделился информацией о сюжете. По словам постановщика, лента будет не похожа на другие биографические произведения — фильм, в первую очередь, расскажет о ситуации с точки зрения самого Роберта Оппенгеймера. Поэтому в картине будут как чёрно-белые эпизоды, показывающие субъективную точку зрения физика, так и цветные — от лица других людей.

Премьера «Оппенгеймера» намечена на 21 июля 2023 года.