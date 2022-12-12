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Новые кадры из «Оппенгеймера» — фильма Кристофера Нолана о создателе ядерной бомбы

Новые кадры из «Оппенгеймера» — фильма Кристофера Нолана о создателе ядерной бомбы
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Universal Pictures поделилась сразу пятью кадрами из «Оппенгеймера» — фильма Кристофера Нолана про физика Роберта Оппенгеймера, которого называют «отцом ядерной бомбы». Картина расскажет историю научного руководителя Манхэттенского проекта, в рамках которого во времена Второй мировой войны разрабатывались первые образцы ядерного оружия.

На изображениях можно увидеть самого Киллиана Мёрфи в образе Роберта Оппенгеймера, а также Эмили Блант в роли жены учёного и Роберта Дауни младшего в образе бизнесмена Льюиса Штраусса.

Фото: Universal/Total Film

Фото: Universal/Total Film

Фото: Universal/Total Film

Фото: Universal/Total Film

Фото: Universal/Total Film

Премьера «Оппенгеймера» намечена на 21 июля 2023 года. Ранее авторы уже показывали зацикленный тизер картины, который транслируется на YouTube до сих пор. Первый полноценный трейлер ленты должен выйти в ближайшие дни.

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