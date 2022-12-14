Безумная саранча уничтожает прогресс игроков в Valheim

На прошлой неделе популярный симулятор выживания Valheim получил масштабное обновление «Туманные земли». Оно привнесло в игру массу нового контента и событий. Одно из них называется «Они тебя искали», в нём игрокам нужно выстоять против целой орды агрессивных насекомоподобных врагов, которые умеют летать и высоко прыгать.
Событие с атакой полчищ насекомых запускается сразу после победы над боссом Яглутом. Игроки сообщают, что из-за события «Они тебя искали» игроки могут лишиться самых крепких построек, на возведение которых некоторые потратили сотни часов. Насекомоподобные недруги моментально измельчают в труху самые крепкие каменные стены и другие сооружения.
Когда на нас напали, мы были застигнуты врасплох и потеряли нашу трёхэтажную базу, на которую потратили сотни часов. Она была защищена стенами, траншеями и самыми современными воротами — это ничуть не замедляло врагов.
Озлобленные враги не только быстро разносят постройки, но и безжалостно убивают питомцев игроков. Разработчики пока никак не прокомментировали ситуацию.
- 14 декабря 2022
-
17:58
-
17:53
-
17:39
-
17:25
-
17:07
-
16:40
-
16:32
-
16:03
-
16:01
-
15:58
-
15:35
-
15:33
-
15:07
-
15:00
-
14:52
-
14:16
-
14:12
-
13:42
-
13:16
-
13:10
-
12:43
-
12:31
-
11:41
-
10:51
-
10:40
-
10:05
-
09:36
-
03:40
-
00:41
-
00:23
- 13 декабря 2022
-
20:54
-
20:26
-
20:11
-
20:01
-
19:42