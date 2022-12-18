Google выпустила мини-игру к финалу ЧМ-2022
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В честь чемпионата мира по футболу – 2022 Google добавила в свой поисковик Chrome забавную мини-игру. В ней нужно забивать голы за любимую команду. А вратарём выступает миловидное существо.
Как поиграть в новую мини-игру от Google в честь чемпионата мира по футболу – 2022
- Зайти со смартфона в Google Chrome.
- Ввести в поисковую строку «Чемпионат мира».
- В правом нижнем углу экрана нажать на иконку с мячом.
- Выбрать любимую команду.
- Играть.
Фото: Google
Финал чемпионата мира по футболу состоится сегодня, 18 декабря 2022 года. В нём сойдутся сборные Аргентины и Франции. Финал пройдёт на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле (Катар). Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с поляком Шимоном Марциняком.
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