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Первый рейтинг команд по CS:GO от Valve: три российских коллектива вошли в топ-10

Первый рейтинг команд по CS:GO от Valve: три российских коллектива вошли в топ-10
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Разработчики шутера Counter-Strike: Global Offensive показали первую версию рейтинга профессиональных команд, который намерены использовать на чемпионате мира BLAST.tv Paris Major 2023.

Действующий чемпион мэйджора Virtus.pro занял в европейском рейтинге третье место, NAVI — пятое. Топ-10 замкнули ещё две команды из России.

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Рейтинг команд Европы по CS:GO на декабрь 2022:

  • 1. Heroic (Дания) — 1949 очков;
  • 2. G2 Esports (Европа) — 1946;
  • 3. Outsiders / Virtus.pro (Россия) — 1935;
  • 4. FaZe Clan (Европа) — 1930;
  • 5. Natus Vincere (Украина) — 1814;
  • 6. Vitality (Европа) — 1770;
  • 7. fnatic (Европа) — 1768;
  • 8. MOUZ (Европа) — 1761;
  • 9. Cloud9 (Россия) — 1715;
  • 10. Team Spirit (Россия) — 1711;
  • … 23. 1win (Россия) — 1501;
  • … 27. forZe (Россия) — 1452;
  • … 31. K23 (Россия) — 1432;
  • … 41. Team Spirit Academy (Россия) — 1375.

В американском рейтинге с огромным отрывом лидирует Team Liquid из США, в Азии — китайская Lynn Vision.

По новым правилам несколько лучших команд рейтинга будут приглашены на региональные RMR-турниры, на которых будет определяться состав участников майского чемпионата мира BLAST.tv Paris Major 2023 в Париже.

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