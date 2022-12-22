Первый рейтинг команд по CS:GO от Valve: три российских коллектива вошли в топ-10

Разработчики шутера Counter-Strike: Global Offensive показали первую версию рейтинга профессиональных команд, который намерены использовать на чемпионате мира BLAST.tv Paris Major 2023.

Действующий чемпион мэйджора Virtus.pro занял в европейском рейтинге третье место, NAVI — пятое. Топ-10 замкнули ещё две команды из России.

Новость по теме Valve представила свой рейтинг команд по CS:GO — он будет использован на мэйджорах

Рейтинг команд Европы по CS:GO на декабрь 2022:

1. Heroic (Дания) — 1949 очков;

2. G2 Esports (Европа) — 1946;

3. Outsiders / Virtus.pro (Россия) — 1935;

4. FaZe Clan (Европа) — 1930;

5. Natus Vincere (Украина) — 1814;

6. Vitality (Европа) — 1770;

7. fnatic (Европа) — 1768;

8. MOUZ (Европа) — 1761;

9. Cloud9 (Россия) — 1715;

10. Team Spirit (Россия) — 1711;

… 23. 1win (Россия) — 1501;

… 27. forZe (Россия) — 1452;

… 31. K23 (Россия) — 1432;

… 41. Team Spirit Academy (Россия) — 1375.

В американском рейтинге с огромным отрывом лидирует Team Liquid из США, в Азии — китайская Lynn Vision.

По новым правилам несколько лучших команд рейтинга будут приглашены на региональные RMR-турниры, на которых будет определяться состав участников майского чемпионата мира BLAST.tv Paris Major 2023 в Париже.