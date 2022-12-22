Первый рейтинг команд по CS:GO от Valve: три российских коллектива вошли в топ-10
Поделиться
Разработчики шутера Counter-Strike: Global Offensive показали первую версию рейтинга профессиональных команд, который намерены использовать на чемпионате мира BLAST.tv Paris Major 2023.
Действующий чемпион мэйджора Virtus.pro занял в европейском рейтинге третье место, NAVI — пятое. Топ-10 замкнули ещё две команды из России.
Рейтинг команд Европы по CS:GO на декабрь 2022:
- 1. Heroic (Дания) — 1949 очков;
- 2. G2 Esports (Европа) — 1946;
- 3. Outsiders / Virtus.pro (Россия) — 1935;
- 4. FaZe Clan (Европа) — 1930;
- 5. Natus Vincere (Украина) — 1814;
- 6. Vitality (Европа) — 1770;
- 7. fnatic (Европа) — 1768;
- 8. MOUZ (Европа) — 1761;
- 9. Cloud9 (Россия) — 1715;
- 10. Team Spirit (Россия) — 1711;
- … 23. 1win (Россия) — 1501;
- … 27. forZe (Россия) — 1452;
- … 31. K23 (Россия) — 1432;
- … 41. Team Spirit Academy (Россия) — 1375.
В американском рейтинге с огромным отрывом лидирует Team Liquid из США, в Азии — китайская Lynn Vision.
По новым правилам несколько лучших команд рейтинга будут приглашены на региональные RMR-турниры, на которых будет определяться состав участников майского чемпионата мира BLAST.tv Paris Major 2023 в Париже.
Комментарии
- 22 декабря 2022
-
17:27
-
17:00
-
16:59
-
16:48
-
16:38
-
16:32
-
16:15
-
16:12
-
16:03
-
15:40
-
15:28
-
14:59
-
14:49
-
14:33
-
14:10
-
14:05
-
13:35
-
13:28
-
13:01
-
12:45
-
12:37
-
11:42
-
11:10
-
10:39
-
10:00
-
09:41
-
09:15
- 21 декабря 2022
-
22:36
-
21:58
-
21:26
-
21:16
-
21:04
-
20:53
-
20:20
-
19:48
Партнерский контент