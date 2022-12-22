Valve представила свой рейтинг команд по CS:GO — он будет использован на мэйджорах

Разработчики Counter-Strike: Global Offensive разработали свою систему для определения команд-участниц мэйджора — главного турнира по киберспортивному шутеру.

Раньше на RMR-турнир (заключительный этап региональной квалификации) приглашались только команды, которые попали в топ-16 предыдущего мэйджора. Теперь приглашённые напрямую коллективы будет определять региональный рейтинг, а остальные, как и раньше, смогут пройти на RMR через открытые отборочные.

При составлении Valve будет учитывать:

сумму призовых команды с турниров;

сумму призовых соперников, которых обыграла эта команда;

результаты личных встреч.

Сколько именно коллективов будет проходить на RMR-ивенты напрямую из каждого региона, пока неизвестно. При этом систему планируется опробовать уже на следующем мэйджор-чемпионате BLAST.tv Paris Major 2023.