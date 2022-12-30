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Resident Evil 2, Demon's Souls и Final Fantasy 7 — лучшие ремейки в истории по версии IGN

Resident Evil 2, Demon's Souls и Final Fantasy 7 — лучшие ремейки в истории по версии IGN
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Одно из самых крупных изданий о видеоиграх IGN составило список лучших ремейков в истории индустрии. В топ попали 10 проектов, которые не только воссоздали оригинальные тайтлы, но и улучшили их по всем фронтам.

Лучшим ремейком признали Resident Evil 2 (2019), назвав игру золотым стандартом переизданий. На второй строчке оказалась Final Fantasy VII Remake (2020), которая добавила в игру дополнительные сюжетные линии. Замкнула тройку Demon's Souls (2020) — за бережное отношение к оригиналу и детальное воссоздание в том числе и багов.

В топ-10 также попали Black Mesa (2020) — ремейк Half-Life, Metroid Zero Mission (2004) — переиздание оригинальной Metroid, а также ремейки симуляторов скейтбординга Tony Hawk's Pro Skater 1+2 (2020) и переиздание культовой Shadow of the Colossus (2018).

10 лучших ремейков всех времён по версии IGN

  1. Resident Evil 2 (2019).
  2. Final Fantasy VII Remake (2020).
  3. Demon's Souls (2020).
  4. Resident Evil (2002).
  5. Metroid Zero Mission (2004).
  6. Black Mesa (2020).
  7. Live A Live (2022).
  8. Pokémon HeartGold и SoulSilver (2009).
  9. Tony Hawk's Pro Skater 1+2 (2020).
  10. Shadow of the Colossus (2018).
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