В Far Cry 5 построили самый популярный город из «Скайрима»
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YiuTube-блогер Mojo Swoptops с помощью редактора шутера Far Cry 5 воссоздал деревню Ривервуд из культовой Skyrim. Результат вышел впечатляющим — поселение выглядит живописным и спокойным. Фанаты знаменитого ролевого приключения точно оценят.
Ривервуд из Skyrim, воссозданный в Far Cry 5
Оригинальный Ривервуд из Skyrim
Ривервуд — одно из живописнейших поселений Skyrim. Его возвели вокруг лесопилки, построенной предками Гердур и Ралофа, которые пришли в эти места несколько поколений назад. Сейчас оно окружено небольшой стеной с трёх сторон.
Mojo Swoptops признался, что Ривервуд занимает в его сердце особенное место — в первом прохождении Skyrim он случайно убил одного из жителей поселения. Потом он отправил на тот свет его жену и в итоге «порешал» всех граждан.
Блогер создаёт в Far Cry 5 места и из других популярных игр. Ранее он построил локации из Elden Ring, The Legend of Zelda: Wind Waker и Halo Infinite.
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