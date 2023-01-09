DayZ вновь очень популярна. Игра поставила новый рекорд онлайна в Steam

DayZ недавно исполнилось девять лет, однако игра, кажется, не планирует терять свою популярность. Более того, 8 января зомби-экшен установил новый рекорд в Steam: одновременно в игре находились 61 294 человека.
Фото: SteamDB
Судя по всему, на рекордный онлайн повлияли новогодние скидки и праздники — геймеры решили провести рождественские выходные в компании ходячих мертвецов. Последний рекорд до этого был установлен почти год назад — в прошлом апреле. Тогда в проект зашли 58 тыс. человек.
Несмотря на солидный возраст DayZ, разработчики из Bohemia Interactive продолжают дорабатывать игру, выпуская различные обновления с новым контентом. Кроме того, зомби-экшен остаётся одним из самых необычных представителей жанра, к которому игроки возвращаются вновь и вновь.
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