Съёмки фильма по мотивам сериала «Сообщество» стартуют в июне

Актёр Джоэл Макхейл заявил, что съёмки полнометражного фильма по мотивам комедийного сериала «Сообщество» стартуют уже в июне. Об этом он рассказал в вечерном выпуске «Шоу Джимми Киммела».
Мы начнём съёмки фильма «Сообщество» в июне, так что… Спасибо, что помните.
В картине к своим ролям вернутся Джоэл Макхейл (Джефф Уингер), Дэнни Пуди (Эбед Надир), Элисон Бри (Энни Эдисон), Гиллиан Джейкобс (Бритта Перри). Пока неясно, появятся ли в картине другие ключевые участники «Сообщества»: Иветт-Николь Браун (Ширли Беннетт), Дональд Гловер (Трой Барнс) и Чеви Чейз (Пирс Хоуторн). Исполнительным продюсером фильма выступит создатель сериала Дэн Хармон, который «плакал как ребёнок» после чтения сценария ленты.
Первый сезон «Сообщества» вышел в 2009 году. Шоу закрыли в 2015-м, после выхода шестого сезона. В сериале рассказывается о сообществе студентов, которое состоит из взрослых людей из самых разных слоёв общества. Шоу не раз попадало в списки лучших телевизионных проектов своего времени: критики особенно отмечали тонкий юмор и множество отсылок к поп-культуре.
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