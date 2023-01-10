Илья m0NESY Осипов стал самым популярным игроком в CS:GO в 2022 году — обогнал даже Симпла
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Авторитетный киберспортивный портал Liquipedia опубликовал список самых популярных игроков в Counter-Strike: Global Offensive, на страницы которых пользователи чаще всего заходили в 2022 году.
Первое место неожиданно для многих занял 17-летний российский снайпер Илья m0NESY Осипов, который с января прошлого года выступает за европейский коллектив G2 Esports.
Вторым оказался лидер NAVI Александр s1mple Костылев. В тройке самых популярных киберспортсменов также оказался Николай dev1ce Ридтц, в октябре вернувшийся в Astralis.
В топ-20 также попал ещё один россиянин — Кирилл Boombl4 Михайлов, экс-капитан Natus Vincere, который находится в инактиве с мая.
Топ-10 самых популярных киберспортсменов по CS:GO в 2022 году:
- Илья m0NESY Осипов (G2 Esports);
- Александр s1mple Костылев (Natus Vincere);
- Николай dev1ce Ридтц (Astralis);
- Тарик tarik Целик (Evil Geniuses);
- Джейк Stewie2K Йип (Evil Geniuses);
- Финн karrigan Андерсен (FaZe Clan);
- Габриэль FalleN Толедо (Imperial Esports);
- Никола NiKo Ковач (G2 Esports);
- Рассел Twistzz ван Дюлькен (FaZe Clan);
- Робин ropz Коль (FaZe Clan).
Ранее Liquipedia назвала самых популярных игроков по Dota 2.
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