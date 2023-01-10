Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Илья m0NESY Осипов стал самым популярным игроком в CS:GO в 2022 году — обогнал даже Симпла

Илья m0NESY Осипов стал самым популярным игроком в CS:GO в 2022 году — обогнал даже Симпла
Илья m0NESY Осипов
Комментарии

Авторитетный киберспортивный портал Liquipedia опубликовал список самых популярных игроков в Counter-Strike: Global Offensive, на страницы которых пользователи чаще всего заходили в 2022 году.

Первое место неожиданно для многих занял 17-летний российский снайпер Илья m0NESY Осипов, который с января прошлого года выступает за европейский коллектив G2 Esports.

Вторым оказался лидер NAVI Александр s1mple Костылев. В тройке самых популярных киберспортсменов также оказался Николай dev1ce Ридтц, в октябре вернувшийся в Astralis.

В топ-20 также попал ещё один россиянин — Кирилл Boombl4 Михайлов, экс-капитан Natus Vincere, который находится в инактиве с мая.

Топ-10 самых популярных киберспортсменов по CS:GO в 2022 году:

  1. Илья m0NESY Осипов (G2 Esports);
  2. Александр s1mple Костылев (Natus Vincere);
  3. Николай dev1ce Ридтц (Astralis);
  4. Тарик tarik Целик (Evil Geniuses);
  5. Джейк Stewie2K Йип (Evil Geniuses);
  6. Финн karrigan Андерсен (FaZe Clan);
  7. Габриэль FalleN Толедо (Imperial Esports);
  8. Никола NiKo Ковач (G2 Esports);
  9. Рассел Twistzz ван Дюлькен (FaZe Clan);
  10. Робин ropz Коль (FaZe Clan).

Ранее Liquipedia назвала самых популярных игроков по Dota 2.

Новость по теме
Самые популярные игроки в Dota 2 в 2022 году. Чемпионов The International нет даже в топ-8
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023