Илья m0NESY Осипов стал самым популярным игроком в CS:GO в 2022 году — обогнал даже Симпла

Авторитетный киберспортивный портал Liquipedia опубликовал список самых популярных игроков в Counter-Strike: Global Offensive, на страницы которых пользователи чаще всего заходили в 2022 году.

Первое место неожиданно для многих занял 17-летний российский снайпер Илья m0NESY Осипов, который с января прошлого года выступает за европейский коллектив G2 Esports.

Вторым оказался лидер NAVI Александр s1mple Костылев. В тройке самых популярных киберспортсменов также оказался Николай dev1ce Ридтц, в октябре вернувшийся в Astralis.

В топ-20 также попал ещё один россиянин — Кирилл Boombl4 Михайлов, экс-капитан Natus Vincere, который находится в инактиве с мая.

Топ-10 самых популярных киберспортсменов по CS:GO в 2022 году:

Илья m0NESY Осипов (G2 Esports); Александр s1mple Костылев (Natus Vincere); Николай dev1ce Ридтц (Astralis); Тарик tarik Целик (Evil Geniuses); Джейк Stewie2K Йип (Evil Geniuses); Финн karrigan Андерсен (FaZe Clan); Габриэль FalleN Толедо (Imperial Esports); Никола NiKo Ковач (G2 Esports); Рассел Twistzz ван Дюлькен (FaZe Clan); Робин ropz Коль (FaZe Clan).

Ранее Liquipedia назвала самых популярных игроков по Dota 2.