Самые популярные игроки в Dota 2 в 2022 году. Чемпионов The International нет даже в топ-8
Поделиться
Киберспортивный портал Liquipedia опубликовал список самых популярных игроков в Dota 2, на страницы которых пользователи чаще всего заходили в 2022 году.
На вершине рейтинга оказался Анатан ana Фам, который пропустил большую часть сезона. Вторым стал Аммар ATF аль-Ассаф, третьим — Топиас Topson Таавитсайнен.
Примечательно, что победители чемпионата мира The International 2022 оказались довольно далеко: в топ-10 вошёл только Мартин Saksa Саздов.
В число 20 самых популярных киберспортсменов также попали два россиянина. Александр TORONTOTOKYO Хертек занял 14-е место, Михаил Misha Агатов — 16-е.
Топ-10 самых популярных киберспортсменов по Dota 2 в 2022 году
- Анатан ana Фам.
- Аммар ATF аль-Ассаф.
- Топиас Topson Таавитсайнен.
- Ван Ame Чуньюй.
- Йохан n0tail Сундштайн.
- Артём Yuragi Голубев.
- Лассе MATUMBAMAN Урпалайнен.
- Сумаил Suma1L Хассан.
- Ремко Crystallis Аретс.
- Мартин Saksa Саздов.
Комментарии
- 5 января 2023
-
14:50
-
14:13
-
13:47
-
13:21
-
13:16
-
12:49
-
12:45
-
12:21
-
12:14
-
12:00
-
11:41
-
11:39
-
11:19
-
11:06
-
10:45
-
10:38
-
10:22
-
04:45
- 4 января 2023
-
21:57
-
18:35
-
17:51
-
17:41
-
17:17
-
17:10
-
16:41
-
15:59
-
15:25
-
14:54
-
14:22
-
14:05
-
13:37
-
12:49
-
12:28
- 3 января 2023
-
20:08
-
18:54
Партнерский контент