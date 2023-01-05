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Самые популярные киберспортсмены по Dota 2 в 2022 году — рейтинг

Самые популярные игроки в Dota 2 в 2022 году. Чемпионов The International нет даже в топ-8
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Киберспортивный портал Liquipedia опубликовал список самых популярных игроков в Dota 2, на страницы которых пользователи чаще всего заходили в 2022 году.

На вершине рейтинга оказался Анатан ana Фам, который пропустил большую часть сезона. Вторым стал Аммар ATF аль-Ассаф, третьим — Топиас Topson Таавитсайнен.

Примечательно, что победители чемпионата мира The International 2022 оказались довольно далеко: в топ-10 вошёл только Мартин Saksa Саздов.

В число 20 самых популярных киберспортсменов также попали два россиянина. Александр TORONTOTOKYO Хертек занял 14-е место, Михаил Misha Агатов — 16-е.

Топ-10 самых популярных киберспортсменов по Dota 2 в 2022 году

  1. Анатан ana Фам.
  2. Аммар ATF аль-Ассаф.
  3. Топиас Topson Таавитсайнен.
  4. Ван Ame Чуньюй.
  5. Йохан n0tail Сундштайн.
  6. Артём Yuragi Голубев.
  7. Лассе MATUMBAMAN Урпалайнен.
  8. Сумаил Suma1L Хассан.
  9. Ремко Crystallis Аретс.
  10. Мартин Saksa Саздов.
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