Самые популярные игроки в Dota 2 в 2022 году. Чемпионов The International нет даже в топ-8

Киберспортивный портал Liquipedia опубликовал список самых популярных игроков в Dota 2, на страницы которых пользователи чаще всего заходили в 2022 году.

На вершине рейтинга оказался Анатан ana Фам, который пропустил большую часть сезона. Вторым стал Аммар ATF аль-Ассаф, третьим — Топиас Topson Таавитсайнен.

Примечательно, что победители чемпионата мира The International 2022 оказались довольно далеко: в топ-10 вошёл только Мартин Saksa Саздов.

В число 20 самых популярных киберспортсменов также попали два россиянина. Александр TORONTOTOKYO Хертек занял 14-е место, Михаил Misha Агатов — 16-е.

Топ-10 самых популярных киберспортсменов по Dota 2 в 2022 году