Microsoft сделает Xbox самыми экологичными консолями в мире

Microsoft решила сделать консоли Xbox более экологичными. К 2030 году компания планирует достичь со своих игровых платформ отрицательного объёма углеродных выбросов. Для реализации этой идеи корпорация уже предприняла несколько шагов.

Режим Shutdown

Microsoft разработала для линейки Xbox Series режим Shutdown, который скоро станет доступен по умолчанию всем пользователям. В этом режиме устройства потребляют в 20 раз меньше энергии, чем в стандартном состоянии ожидания.

По словам экспертов из Microsoft, две консоли с включённым режимом Shutdown способны в течение года сократить количество выбросов углерода на эквивалент объёма вещества, которое одно дерево поглощает за 10 лет.

Фото: Microsoft

Shutdown уже по умолчанию включён у всех участников программы тестирования. В ближайшем будущем режим станет доступен всем пользователям Xbox. Это касается и владельцев платформ линейки Xbox One.

Обновления для уничтожения углеродного следа

Microsoft также планирует обновлять консоли и игры именно тогда, когда в электросеть поступает больше электроэнергии, которую генерируют источники с низким уровнем выбросов углекислого газа. Это нововведение будет распространяться на страны, где данные о выбросах находятся в открытом доступе. Аналогичный режим апдейтов станет доступным и для ПК с Windows 11.

Режим «Активные часы»

Кроме всего прочего, компания готовит функцию «Активные часы». Чтобы она работала надлежащим образом, пользователю нужно будет предоставить информацию о времени, когда он активно пользуется платформой. В это время устройство будет работать без ограничений, а в остальные часы энергопотребление консоли снизится до 0,5 Вт. В активном режиме приставка в среднем потребляет от 10 до 15 Вт.

Фото: Microsoft

Microsoft сегодня официально анонсировала свой первый в этом году большой ивент, посвящённый ближайшим релизам на Xbox. Авторы обещают поделиться новой информацией о Minecraft Legends, Redfall, Forza Motorsport, а также новым апдейтом для The Elder Scrolls Online. Конференция начнётся 25 января в 23:00 мск. Следить за презентацией можно будет на YouTube и Twitch.