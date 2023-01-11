Официально: презентация новых игр Xbox пройдёт 25 января
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Недавние слухи оказались правдой: Microsoft действительно проведёт большой ивент, посвящённый ближайшим релизам на Xbox. Авторы обещают поделиться новой информацией о Minecraft Legends, Redfall, Forza Motorsport, а также новым апдейтом для The Elder Scrolls Online. Конференция начнётся 25 января в 23:00 мск. Следить за презентацией можно будет на YouTube и Twitch.
Присоединяйтесь к нам на презентации Developer Direct от Xbox и Bethesda, где мы расскажем о Minecraft Legends, Redfall, Forza Motorsport и The Elder Scrolls Online.
Кроме того, в Bethesda отдельно отметили, что команда работает над полноценным ивентом, на котором расскажут о Starfield, космической ролевой игре от создателей «Скайрима». О какой-либо конкретной дате презентации в компании пока говорить не готовы.
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