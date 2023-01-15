Blizzard выпустит для Diablo 2: Resurrected и Diablo 3 новые сезоны
Поделиться
Комьюнити-менеджер серии Diablo Адам «PezRadar» Флетчер обрадовал фанатов, заявив, что в середине февраля Diablo 2: Resurrected получит третий рейтинговый сезон, а свежее обновление на тестовый сервер Diablo 3 авторы «подвезут» уже в конце текущего января. Вероятно, 28-й сезон ролевого приключения 2012 года стартует в конце февраля.
Надеюсь, это внесёт немного больше ясности и поможет с выбором времени и расписанием для тех, кто хочет начать прохождение с самого начала.
Напомним — Diablo 4 выйдет 6 июня 2023 года на ПК и консолях. Игра не будет доступна для покупки в России. Blizzard заявила, что не знает, изменится ли ситуация к релизу игры, однако прямо сейчас корпорация официально приостановила свою деятельность в стране. Так что фанатам серии придётся воспользоваться различными гайдами по покупке и запуску игры, которые появятся ближе к релизу.
Новость по темеBlizzard: Diablo 4 нельзя будет купить в России
Комментарии
- 15 января 2023
-
15:17
-
15:08
-
14:51
-
14:46
-
14:21
-
14:09
-
13:47
-
13:34
-
13:07
-
12:29
- 14 января 2023
-
21:47
-
18:35
-
17:49
-
17:05
-
16:16
-
15:55
-
15:16
-
14:31
-
13:54
-
13:12
-
12:58
-
12:42
-
00:24
- 13 января 2023
-
21:41
-
21:05
-
20:42
-
20:15
-
19:51
-
19:12
-
18:34
-
17:47
-
17:31
-
17:12
-
16:36
-
16:09
Партнерский контент