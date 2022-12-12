Blizzard: Diablo 4 нельзя будет купить в России

Сегодня днём пользователи форума noob-club обратили внимание, что Diablo 4 будет недоступна в РФ и Беларуси. Игроки отметили, что ситуация с игрой примерно такая же, как с Call of Duty: Modern Warfare 2 и Overwatch 2 — игру можно будет запустить с ярлыка, однако основная проблема заключается именно в покупке. Впрочем, и она вполне решаемая.
Чуть позже Blizzard подтвердила недоступность Diablo 4 в РФ и Беларуси порталу DTF. В компании заявили, что не знают, изменится ли ситуация к релизу игры, однако прямо сейчас корпорация официально приостановила свою деятельность в стране. Так что фанатам серии придётся воспользоваться различными гайдами по покупке и запуску игры, которые появятся ближе к релизу.
Diablo 4 поступит в продажу 6 июня 2023 года на ПК и консолях.
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