Blizzard: Diablo 4 нельзя будет купить в России

Сегодня днём пользователи форума noob-club обратили внимание, что Diablo 4 будет недоступна в РФ и Беларуси. Игроки отметили, что ситуация с игрой примерно такая же, как с Call of Duty: Modern Warfare 2 и Overwatch 2 — игру можно будет запустить с ярлыка, однако основная проблема заключается именно в покупке. Впрочем, и она вполне решаемая.

Новость по теме Diablo 4 не будет работать в России. Но способ поиграть всё-таки есть

Чуть позже Blizzard подтвердила недоступность Diablo 4 в РФ и Беларуси порталу DTF. В компании заявили, что не знают, изменится ли ситуация к релизу игры, однако прямо сейчас корпорация официально приостановила свою деятельность в стране. Так что фанатам серии придётся воспользоваться различными гайдами по покупке и запуску игры, которые появятся ближе к релизу.

Diablo 4 поступит в продажу 6 июня 2023 года на ПК и консолях.