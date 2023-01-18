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Ubisoft отменила разработку своей убийцы Overwatch

Ubisoft отменила разработку своей убийцы Overwatch
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Известный инсайдер и журналист Том Хендерсон заявил, что Ubisoft отменила разработку своего онлайн-экшена Project Q, который позиционировался как «убийца Overwatch». При этом несколько дней назад Том сообщал, что скоро стартует бета-тестирование игры.

Хендерсон при этом не может подтвердить, что Project Q — одна из трёх недавно отменённых Ubisoft игр. Сам издатель пока не опроверг и не подтвердил слова журналиста.

Ubisoft недавно отменила разработку трёх неанонсированных игр, отметила плохие продажи своих свежих проектов и в очередной раз перенесла пиратский экшен Skull & Bones. На фоне этих новостей акции компании рухнули на 20%. Примечательно, что падение акций наблюдается у Ubisoft последние два года. Вероятно, если компания не предпримет меры, то ситуация лучше не станет.

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