Акции Ubisoft рухнули на 20% после новостей о проблемах компании
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Вчера появились грустные новости, касательно судьбы Ubisoft. У компании всё настолько плохо, что она отменила разработку трёх неанонсированных игр, отметила плохие продажи своих свежих проектов и перенесла пиратский экшен Skull & Bones.
На фоне этих новостей акции компании рухнули на 20%. Примечательно, что падение акций наблюдается у Ubisoft последние два года. Вероятно, если компания не предпримет меры, то ситуация лучше не станет.
Несколько аналитиков отметили, что ещё одним негативным фактором для Ubisoft стал сдвиг индустрии в сторону крупных брендов и отказа от игр малого и среднего уровней. Инсайдер и журналист Джефф Грабб сообщил, что Ubisoft активно ищёт себе покупателя, но никто не соглашается, поскольку компания слишком большая.
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